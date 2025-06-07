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    BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom внедрила на своем сайте и в мобильном приложении два новых специализированных виджета, которые предоставят пользователям платформы подробный доступ к статистике турниров и боев UFC.

    BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
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    BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC

    UFC Event Centre — это комплексная аналитическая панель, агрегирующая ключевые показатели всего турнира: от результатов предварительного карда до статистики главных поединков.

    Fight View — инновационный инструмент для детального анализа отдельного боя, отображающий:

    • Полную статистику значимых ударов (сиг/страйк/граунд) с разбивкой по раундам

    • Динамику тейкдаунов и защитных действий

    • Интерактивные графики изменения темпа поединка

    • Сравнительные характеристики бойцов в реальном времени

    Отметим, что данные доступны как в прематч, так и в лайв-формате.

  • Реванш О'Мэлли и Двалишвили, долгожданный бой Пеньи с Харрисон. Анонс карда UFC 316
  • Ответный бой О'Мэлли с Двалишвили, первый титульник для Харрисон, дебют экс-чемпиона Bellator Микса
  • 05/06/2025

    • Пользователи смогут попробовать нововведения уже в рамках ближайшего номерного турнира UFC 316, в главном событии которого встретятся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли.

    Кроме статистических виджетов, в BetBoom будут также доступны видеотрансляции всех боев турнира.

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