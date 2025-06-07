BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC Фото: BetBoom
UFC Event Centre — это комплексная аналитическая панель, агрегирующая ключевые показатели всего турнира: от результатов предварительного карда до статистики главных поединков.
Fight View — инновационный инструмент для детального анализа отдельного боя, отображающий:
- Полную статистику значимых ударов (сиг/страйк/граунд) с разбивкой по раундам
- Динамику тейкдаунов и защитных действий
- Интерактивные графики изменения темпа поединка
- Сравнительные характеристики бойцов в реальном времени
Отметим, что данные доступны как в прематч, так и в лайв-формате.
Пользователи смогут попробовать нововведения уже в рамках ближайшего номерного турнира UFC 316, в главном событии которого встретятся Мераб Двалишвили и Шон О’Мэлли.
Кроме статистических виджетов, в BetBoom будут также доступны видеотрансляции всех боев турнира.