Шипачев об Олимпиаде: Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир

Капитан сборной России по хоккеюсчитает, что Олимпийские игры превратились в обычный турнира из-за пустых трибун.

«Какое-то подобие праздника было на открытии, когда мы несли знамя. Потом все исчезло. Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир. Но что делать, если сейчас обстановка такая.

Мы все привитые, почему мы должны ходить на Олимпиаде в маске? Осталось потерпеть сутки. Скоро домой, увидим своих близких. Я бы еще и поблагодарил болельщиков сборной. Спасибо, что поддерживали нас. Мы очень хотели выиграть золото, но в хоккее так бывает», — цитирует Шипачева СЭ.

Напомним, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады (1:2).

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