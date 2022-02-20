Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Финляндия — РоссияБольше не олимпийские чемпионы. Россия уступила в финале Финляндии
  • 09:20
    • Сборная России проиграла Финляндии в финале ОИ-2022
  • 16:35
    • «Фиорентина» обыграла «Аталанту» в матче 26 тура Серии А
  • 10:13
    • Жамнов продолжит работу со сборной России и будет готовить ее к ЧМ-2022
  • 09:39
    • Сборная России заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
  • 10:25
    • 17-летний Слафковски признан MVP хоккейного турнира Олимпиады
    Все новости спорта

    Шипачев об Олимпиаде: Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев считает, что Олимпийские игры превратились в обычный турнира из-за пустых трибун.

    Вадим Шипачев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вадим Шипачев

    «Какое-то подобие праздника было на открытии, когда мы несли знамя. Потом все исчезло. Мало зрителей, все превратилось в обычный турнир. Но что делать, если сейчас обстановка такая.

    Мы все привитые, почему мы должны ходить на Олимпиаде в маске? Осталось потерпеть сутки. Скоро домой, увидим своих близких. Я бы еще и поблагодарил болельщиков сборной. Спасибо, что поддерживали нас. Мы очень хотели выиграть золото, но в хоккее так бывает», — цитирует Шипачева СЭ.

    Напомним, что сборная России по хоккею проиграла Финляндии в финале Олимпиады (1:2).

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «МЮ» раздавит слабую защиту «Лидса»?
  • «Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Кто победит в матче двух «Боруссий»?
  • «Боруссия» Д — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Бавария» уничтожит аутсайдера
  • «Бавария» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 20 февраля
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лидс — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Валенсия — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бордо — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.06
  • Прогноз на матч Герта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие