Сборная России назвала состав на игру с Финляндией в финале Олимпийских игр

Пресс-служба сборнойопубликовала состав национальной команды на финальный матч Олимпийских игр — 2022 со сборной Финляндии.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Отметим, состав российской команды остался таким же, как на полуфинал против Швеции.

Первое звено: Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачев — Семенов;

Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачев — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов.

Финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией пройдет сегодня, 20 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

В таком составе поборемся за главную награду Олимпийских игр в Пекине ✊

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Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, трансляция на Первом

⠀#Beijing2022 pic.twitter.com/gbMec7RSTm — Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2022

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