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    Сборная России назвала состав на игру с Финляндией в финале Олимпийских игр

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Пресс-служба сборной России опубликовала состав национальной команды на финальный матч Олимпийских игр — 2022 со сборной Финляндии.

    Сборная России
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    Сборная России

    В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Отметим, состав российской команды остался таким же, как на полуфинал против Швеции.

    Первое звено: Никишин — Нестеров, Чибисов — Шипачев — Семенов;

    Второе звено: Яковлев — Елесин, Гусев — Ткачев — Грицюк;

    Третье звено: Телегин — Войнов, Слепышев — Карнаухов — Воронков;

    Четвертое звено: Шарипзянов, Плотников — Андронов — Григоренко, Каюмов.

    Финал Олимпиады-2022 между Россией и Финляндией пройдет сегодня, 20 февраля и начнется в 07:10 по московскому времени.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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