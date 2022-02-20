Губерниев дал оценку выступлению сборной России на Олимпийских играх в Пекине

Российский комментаторподелился мыслями по поводу выступления олимпийской сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Твёрдая четвёрка! По общему количеству медалей мы великолепны. По золотым недобрали. Я думал, что будет восемь-десять. Теперь главное отстоять золото за командник. Это первая задача.

Те проблемы, которые у нас были, где мы надеялись на большее, надо решать. В бобслее и скелетоне выступили ниже своих возможностей. Нужно обратить внимание на каждого спортсмена, не забывать финансирование детских школ», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Россия занимает 9 место в медальном зачете. У нее 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Вся Олимпиада-2022

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.