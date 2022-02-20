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    Губерниев дал оценку выступлению сборной России на Олимпийских играх в Пекине

    Пекин-2022 Сборная России Медали России
    Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями по поводу выступления олимпийской сборной России на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Твёрдая четвёрка! По общему количеству медалей мы великолепны. По золотым недобрали. Я думал, что будет восемь-десять. Теперь главное отстоять золото за командник. Это первая задача.

    Те проблемы, которые у нас были, где мы надеялись на большее, надо решать. В бобслее и скелетоне выступили ниже своих возможностей. Нужно обратить внимание на каждого спортсмена, не забывать финансирование детских школ», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

    Россия занимает 9 место в медальном зачете. У нее 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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