Губерниев: Финны «возили» сборную России

Известный комментаторназвал закономерным поражение сборнойот(1:2) в финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Финны выиграли абсолютно заслуженно. По уровню самоотдачи к нашей команде вопросов ноль — бились, ложились под шайбы, сделали всё.

Но с точки зрения игры мы всё видели сами. С такими действиями в нападении не выигрывают Олимпиаду. В финале нас перебросали, "возили" временами. Были всплески, когда наши что-то пытались сделать.

Финны олимпийские чемпионы абсолютно по делу, мы вторые тоже по делу. На протяжении 20 лет мы хуже финнов играем в хоккей на Олимпийских играх. Команда со своей задачей не справилась, шанс был. Без игроков НХЛ мы претендовали на победу, с ними у нас было бы меньше шансов», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, самым ценным игроком олимпийского турнира по хоккею был признан 17-летний нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски.

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