17-летний Слафковски признан MVP хоккейного турнира Олимпиады

Нападающий сборной Словакиипризнан самым ценным игроком олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

17-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он забросил семь шайб.

В матче за третье место против Швеции (4:0) Юрай стал автором дубля.

Слафковски стал самым молодым за 50 лет медалистом на хоккейных Олимпиадах.

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