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    17-летний Слафковски признан MVP хоккейного турнира Олимпиады

    Пекин-2022 Хоккей
    Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски признан самым ценным игроком олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

    Юрай Слафковски
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    Юрай Слафковски

    17-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он забросил семь шайб.

    В матче за третье место против Швеции (4:0) Юрай стал автором дубля.

    Слафковски стал самым молодым за 50 лет медалистом на хоккейных Олимпиадах.

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    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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