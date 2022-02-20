17-летний Слафковски признан MVP хоккейного турнира Олимпиады

Юрай Слафковски Фото: globallookpress.com
17-летний Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира. В семи матчах он забросил семь шайб.
В матче за третье место против Швеции (4:0) Юрай стал автором дубля.
Слафковски стал самым молодым за 50 лет медалистом на хоккейных Олимпиадах.
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