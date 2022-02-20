Немецкие бобслеисты выиграли золото ОИ-2022 в четверках

Экипаж немецкого бобслеиста Франческо Фридриха стал обладателем золотой медали в четверках на Олимпиаде в Пекине.

По сумме четырех заездов он показал время 3.54,30 минуты.

Серебро в активе еще одного немецкого экипажа с пилотом Йоханнесом Лохнером (+0,37). Канадские бобслеисты во главе с Джастином Криппсом стали бронзовыми призерами (+0,79).

Экипаж Ростислава Гайтюкевича занял седьмое место (+1.85), экипаж Максима Андрианова — восьмой (+2.25).

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