Губерниев высказался о сокращении лыжной дистанции марафона на Олимпиаде

Известный комментаторотреагировал на сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

Из-за неблагоприятных погодных условий организаторы соревнований сократили дистанцию марафона с 50 до 30 километров.

«30 километров вместо 50! И это уже не марафон. По факту даже 28 побегут, там страшный ветер, есть участки, где не надо толкаться, а есть, где невозможно идти вперед!

Но бывалые люди, например, Георгий Кадыков, знаток трасс и марафонов, молвят следующее:50 бежать можно, это нормальная погода для этих мест, китайцы расстроены, но решение принимали не они…», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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