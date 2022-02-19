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    Быков: Тренерский штаб выжимает максимум из сборной России

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал выход национальной команды в финал олимпийского турнира в Пекине.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    В полуфинале сборная России выиграла у команды Швеции (2:1 Б).

    «Вся страна смотрела, переживала. Получилось нервно, но с успехом и удачей. Довели игру до буллитов, потому что перед нами был достойный соперник. Нужно отдать должное шведской сборной. Очень сильный соперник. Нашим пришлось выжать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Шведы — сильны, обучены, талантливы. Но тем ценнее наша победа. Ребята молодцы, выстояли.

    Нужно отметить работу тренерского штаба, они выжимают максимум из наших ребят. Особенно сконцентрировались на работе в обороне. Мы плотно и системно играем в защите. И добиваемся результата!

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    • Финал — это апогей. Сейчас порадовались, но все мысли на том, как восстановиться, подготовиться. Финскую сборную мы знаем, многие играют в нашем чемпионате. У наших ребят хватит эмоций, чтобы выйти в финал с хорошими амбициями и большим желанием. Это придаст нашим ребятам сил.

    Финская сборная изначально была одна из фаворитов на призовые места. Они оказались в финале неслучайно. Это очень достойный соперник, который требует уважения и внимания при подготовке. Думаю, наш тренерский штаб прекрасно это понимает. Теперь будем только болеть и переживать», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

    В финале российские хоккеисты сыграют против сборной Финляндии. Матч пройдет 20 февраля, начало — в 07:10 мск.

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