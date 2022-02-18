Жамнов: Выходить в финал на двух Олимпиадах подряд — это дорогого стоит

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Швецией (2:1 Б) в полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

«Сколько нервов оставил в этом матче? Не знаю. Я думаю, вся команда оставила свои нервы. Для нас всех это большая победа.

Выходить в финал на двух Олимпиадах подряд — это дорогого стоит. Сейчас эмоции уже ушли, пришла усталость.

Наша задача — подготовиться к Финляндии. Завтра восстановиться, провести тренировку и быть готовыми к финалу.

Выпустить Грицюка на буллиты было решением тренерского штаба. Понимали, что рискуем, когда выпустили 20-летнего парня. Я взял эту ответственность.

Мы смотрим тренировки. На тренировках часто делаем буллиты и видим, кто может забить, а кто не может. Знаем, как игроки используют технику и стараются забить. Подумали, что против этого вратаря может сработать. Сработало.

Гусева поставили три раза. Он хорошо исполняет буллиты. Где-то сработало, где-то не сработало. Главное, что мы в финале.

Первый буллит он забил, второй не забил, думали, что третий забьет. Буллиты — это лотерея. Надо поймать момент, кого выпустить на решающий бросок. Гриц молодец, справился.

Почему Гусев ни разу не вышел в овертайме? Решили так. Это тренерское решение. Наша задача была контролировать шайбу. Просто кто-то был посвежее, кто-то нет. Мы исходили из этого.

Шведы мобильно катались, и нам нужны были те игроки при игре 3 на 3, которые обладают мобильным катанием. Вот и все.

В принципе помогло то, что Наумов и Федоров прекрасно знают Юханссона, перед матчем говорили ребятам, как этот вратарь играет. Это ни для кого не секрет. Просили, чтобы использовали лишний пас в атаке. Ну и бросали верхом.

Могу сказать, что сегодня была команда, которая старалась играть все 60 минут и по заданию. Были провалы, без этого не бывает.

Ни одна команда не может сыграть все 60 минут строго по заданию. Конечный результат достигнут, мы в финале», — приводит слова тренера Sport24.

В финале Олимпиады сборная России сыграет с Финляндией. Матч состоится в воскресенье, 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Швеция разыграет бронзовые медали со Словакией 19 февраля (начало — в 16.10 мск).

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