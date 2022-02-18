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    Китаянка Эйлин Гу выиграла золото ОИ-2022 в хаф-пайпе

    Пекин-2022 Фристайл
    Китайская фристайлистка Эйлин Гу завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп».

    Эйлин Гу
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    Эйлин Гу

    В лучшей попытке она показала результат 95,25 балла.

    Серебряную медаль завоевала канадка Кэсси Шарп, у которой 90,75 балла. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Канады Рэйчел Каркер (87,75). Российские фристайлистки в финале не участвовали.

    Ранее Эйлин Гу на Играх в Пекине завоевала золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

    Фристайл. ОИ-2022. Женщины. Хаф-пайп
    Финал

    1. Эйлин Гу (Китай) — 95,25
    2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75
    3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75
    4. Келли Силдару (Эстония) — 87,00
    5. Ли Фан Хуэй (Китай) — 86,50
    6. Ханна Фолхабер (США) — 85,25
    7. Чжань Кесин (Китай) — 78,75
    8. Эми Фрэзер (Канада) — 75,25
    9. Зои Аткин (Великобритания) — 73,25
    10. Брита Сигурни (США) — 70,75
    11. Карли Маргулис (США) — 61,00
    12. Сабрина Какмакли (Германия) — 54,00

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