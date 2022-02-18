Китаянка Эйлин Гу выиграла золото ОИ-2022 в хаф-пайпе

Китайская фристайлистказавоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в дисциплине «хафпайп».

В лучшей попытке она показала результат 95,25 балла.

Серебряную медаль завоевала канадка Кэсси Шарп, у которой 90,75 балла. Тройку лучших замкнула еще одна представительница Канады Рэйчел Каркер (87,75). Российские фристайлистки в финале не участвовали.

Ранее Эйлин Гу на Играх в Пекине завоевала золото в биг-эйре и серебро в слоупстайле.

Фристайл. ОИ-2022. Женщины. Хаф-пайп

Финал

1. Эйлин Гу (Китай) — 95,25

2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75

3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75

4. Келли Силдару (Эстония) — 87,00

5. Ли Фан Хуэй (Китай) — 86,50

6. Ханна Фолхабер (США) — 85,25

7. Чжань Кесин (Китай) — 78,75

8. Эми Фрэзер (Канада) — 75,25

9. Зои Аткин (Великобритания) — 73,25

10. Брита Сигурни (США) — 70,75

11. Карли Маргулис (США) — 61,00

12. Сабрина Какмакли (Германия) — 54,00

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