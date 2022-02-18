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    Япония и Великобритания вышли в финал женского олимпийского турнира по керлингу

    Пекин-2022 Кёрлинг
    Завершились матчи 1/2 финала турнира по керлингу среди женских команд на Олимпиаде в Пекине.

    Сборная Швеции сложила полномочия
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    Сборная Швеции сложила полномочия

    Сборная Японии, завоевавшая на ОИ-2018 бронзу, обыграла команду Швейцарии, занимающую второе место в мировом рейтинге — 8:6.

    Сборная Великобритании победила действующих олимпийских чемпионок и лидеров мирового рейтинга — команду Швеции (12:11). Для победы британкам понадобился экстра-энд.

    В финале Япония сыграет с Великобританией. Матч состоится 20 февраля и начнет в 04.05 по московскому времени. Швеция и Швейцария днем ранее разыграют бронзу.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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