Канадские керлингисты обыграли американцев в матче за третье место на ОИ-2022

В матче за третье место канадцы одержали победу над сборной США Фото: globallookpress.com
В матче за третье место канадцы одержали победу над сборной США — 8:5.
Обладателями бронзовых наград стали Брэд Гушу (скип), Марк Николс, Бретт Галлант, Джефф Уокер и Марк Кеннеди (запасной).
В финале, который пройдет 19 февраля, встретятся команды Швеции и Великобритании.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане американцы стали чемпионами, а канадцы заняли четвертое место.
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