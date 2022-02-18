Канадские керлингисты обыграли американцев в матче за третье место на ОИ-2022

Мужская сборнаяпо керлингу выиграла бронзовые медали на олимпийском турнире в Пекине.

В матче за третье место канадцы одержали победу над сборной США — 8:5.

Обладателями бронзовых наград стали Брэд Гушу (скип), Марк Николс, Бретт Галлант, Джефф Уокер и Марк Кеннеди (запасной).

В финале, который пройдет 19 февраля, встретятся команды Швеции и Великобритании.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане американцы стали чемпионами, а канадцы заняли четвертое место.

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