Биатлон, мужчины, масс-старт 15 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Александр Логинов Фото: globallookpress.com
За сборную России на трассу отправятся: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков.
Россияне вполне способны побороться за награды, хотя сделать это будет довольно тяжело.
Среди главных претендентов на золото — норвежец Йоханнес Бе и француз Кентен Фийон Майе.
Прямую трансляцию биатлонного масс-старта смотрите на канале «Россия 1». Начало в 12:00, комментатор Дмитрий Губерниев.
Следить за всеми подробностями гонки можно и в онлайн-трансляции LiveSport.Ru.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.