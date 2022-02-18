Биатлон, мужчины, масс-старт 15 км на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

На Олимпиаде-2022 в Пекине 18 февраля в 12:00 по Москве стартует последняя дисциплина в биатлоне —

За сборную России на трассу отправятся: Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков.

Россияне вполне способны побороться за награды, хотя сделать это будет довольно тяжело.

Среди главных претендентов на золото — норвежец Йоханнес Бе и француз Кентен Фийон Майе.

Прямую трансляцию биатлонного масс-старта смотрите на канале «Россия 1». Начало в 12:00, комментатор Дмитрий Губерниев.

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