Станет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля

Зимние Олимпийские игры в Пекине выходят на финишную прямую. В субботу, 19 февраля, на ОИ-2022 разыграют 8 комплектов наград в семи видах спорта. Российские пары постараются занять весь подиум в фигурном катании, а лыжники — зацепиться за медали в прощальной гонке.

Фристайл

В субботу первый комплект медалей снова разыграют в лыжном хафпайпе. В фристайле это сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, куда надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, поразив судей выполненными фигурами.

Иногда что-то идет не так и ситуация выходит из-под контроля. Так, в квалификации финн Йон Саллинен влетел в одного из операторов — а после свалился и сам, сломав ключицу.

Россиян в финале нет, зато есть североамериканское доминирование — половина участников из США и Канады.

Дэвид Уайз globallookpress.com

За медали будут бороться победитель ЧМ-2019 Аарон Бланк, бронзовый призер ЧМ-2021 Бирк Ирвинг, чемпион Сочи и Пхенчхана Дэвид Уайз (все — США), новозеландец Нико Портеус, завоевавший бронзу ОИ-2018 в возрасте 16 лет, канадцы Ноа Боумэн и Брендан Маккей.

04:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена Онлайн

Горные лыжи

Не обошлось без смешанной дисциплины и в горных лыжах — это параллельный командный слалом с четверкой спортсменов от каждой страны и очными дуэлями на счет.

Главные фавориты — швейцарцы, завоевавшие четыре года назад в Пхенчхане золото. Россияне Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов погоняются в 1/8 финала с итальянцами.

05:00. Горные лыжи. Смешанные команды. Параллельный слалом Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

Лыжные гонки

Неофициальный титул Короля лыж присуждается спортсменам, которые одержали победы в скиатлоне и марафоне на одном ЧМ или ОИ.

Пока в истории таких шесть, и год назад на чемпионате мира Александр Большунов был очень близок к тому, чтобы стать седьмым.

Александр Большунов globallookpress.com

Тогда россиянину помешали Йоханнес Клебо и сломанная палка, теперь же у россиянина есть шанс на реванш, благо золото скиатлона в Пекине Сан Саныч уже добыл.

Также Россию на 50-километровой дистанции представят Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

В отличие от россиян, бьющихся в одиночку, норвежцы могут сделать ставку на командную тактику — тащить Клебо и друг друга до финиша будут Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рете и Ханс Кристер Холунн.

Йоханнес Клебо globallookpress.com

Если Крюгер восстановился после ковида, из-за которого он пропустил все остальные гонки — именно он, а не Клебо, будет главным соперником Большунова.

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (масс-старт). Свободный стиль Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Дмитрий Губерниев

Керлинг

В керлинге пришло время делить медали. Мужчины уже определились с бронзовыми призерами, которыми стали канадцы, обыгравшие сборную США.

Теперь пришло время главной награды, за которую поборются серебряные призеры Пхенчхана-2018 шведы, и сборная Великобритании, которая в Корее не сумела пробиться в плей-офф, уступив на тай-бреке швейцарцам.

09:50. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — Великобритания Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

Ну, а девушки сначала разыграют бронзу. За награду сразятся олимпийские чемпионки Пхенчхана и лидеры мирового рейтинга — команда Швеции и занимающие второе место в мировом рейтинге швейцарки.

15:05. Кёрлинг. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция — Швейцария Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

Конькобежный спорт

Конькобежный масс-старт — дисциплина довольно молодая, но у России уже есть успехи в нем.

Перешедший из шорт-трека Руслан Захаров привычен к контрактным гонкам, и на его счету есть бронза ЧЕ-2017 в масс-старте, а в этом сезоне он второй в Кубке мира после бельгийца Барта Свингса с двумя подиумами.

Руслан Захаров globallookpress.com

Вместе с Даниилом Алдошкиным они уже завоевали в Пекине серебро в командной гонке, а теперь они оба попробуют побороться за индивидуальные награды.

10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

У женщин бегут бронзовая призерка ЧМ-2019 в масс-старте Елизавета Голубева (четвертая в Кубке мира) и Елена Сохрякова.

Конкурировать им придется с канадкой Ивани Блонден, итальянкой Франческой Лоллобриджидой и хозяйкой катка Го Дань, не говоря уже про голландок во главе с Ирен Схаутен.

10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

Фигурное катание

После короткой программы у спортивных пар лидируют хозяева катка Вэньцзинь Суй и Цун Хань, установившие мировой рекорд.

Но вся борьба впереди: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проигрывают китайцам всего 0,16. На счету россиян два серебра и бронза чемпионатов мира и неудача Пхенчхана-2018, где они стали только четвертыми.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов globallookpress.com

Не потеряли шансы на успех и другие российские пары. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока лишь третьи с отставанием в 1,65 баллов от китайцев.

У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского ситуация сложнее — проигрыш третьему месту более 4 баллов, но крест на них ставить рано.

14:08. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн

Россия 1, Онлайн Комментатор: Андрей Журанков

Бобслей

После первых двух заездов женских двоек россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут девятыми, уступая 1,89 секунды лидеру Лауре Нольте из Германии. До подиума тоже далеко — чуть более секунды.

Надежда Сергеева globallookpress.com

Другая российская пара Анастасия Макарова и Елена Мамедова только 14-е. Если кто и навяжет борьбу Нольте и Деборе Леви, так это другой немецкий экипаж: Мариама Яманка/Александра Бургхардт, но и они отстают почти на секунду.

15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

Мужчины проведут первые два спуска в четверках. Главные фавориты и здесь немецкие бобслеисты.

Россию представляют квартеты Ростислав Гайтюкевич/ Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев и Максим Андриянов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин.

04:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

06:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

Хоккей

В мужском хоккее неудачники полуфиналов разыграют бронзовые медали. Словаки после сенсационной победы над США не справились с финнами, хоть и оказали достойное сопротивление.

Отметим, что Словакия еще никогда не брала медали на Играх, а предыдущий шанс упустила в 2010-м в бронзовом матче с финнами.

Словакия — Финляндия globallookpress.com

Второй полуфинал был еще драматичнее — шведы только по буллитам уступили сборной России. В матче за бронзу они явные фавориты — на групповой стадии они победили словаков со счетом 4:1.

16:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция — Словакия Прямая трансляция: Матч ТВ, Live

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.