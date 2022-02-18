Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Станет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля

    Пекин-2022 19 февраля: расписание соревнований и телетрансляций, где и за кого болеть

    Пекин-2022 Сборная России Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжные гонки Фигурное катание Фристайл Хоккей
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновСтанет ли Большунов «Королем лыж»? Анонс событий на Олимпиаде-2022 19 февраля Владимир ТкачевМаксимальное напряжение. Россия вышла в финал, обыграв в серии буллитов Швецию «Зенит» — «Бетис»Несостоявшийся камбэк. «Зенит» в веселом матче проиграл «Бетису»
  • 00:43
    • «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино»
  • 00:30
    • «Майнц» вырвал победу у «Байера»
  • 23:52
    • ЦСКА объявил об аренде хавбека аргентинского «Ривер Плейта»
  • 18:48
    • Российские хоккеисты по буллитам одолели Швецию и вышли в финал олимпийского турнира
  • 16:51
    • Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе, Мишина и Галлямов — третье
    Все новости спорта
    Александр Большунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Большунов
    Зимние Олимпийские игры в Пекине выходят на финишную прямую. В субботу, 19 февраля, на ОИ-2022 разыграют 8 комплектов наград в семи видах спорта. Российские пары постараются занять весь подиум в фигурном катании, а лыжники — зацепиться за медали в прощальной гонке.

    Фристайл

    В субботу первый комплект медалей снова разыграют в лыжном хафпайпе. В фристайле это сложное стометровое инженерно-техническое сооружение, устланное утрамбованным снегом, куда надо скатиться и красиво выпрыгнуть с другой стороны, поразив судей выполненными фигурами.

  • Драма в фигурном катании. Сборная России 17 февраля на Олимпиаде-2022
  • Результаты соревнований на Олимпийских играх-2022 в Пекине 17 февраля. Все, чем запомнился тринадцатый день Олимпиады
  • Вчера

    • Иногда что-то идет не так и ситуация выходит из-под контроля. Так, в квалификации финн Йон Саллинен влетел в одного из операторов — а после свалился и сам, сломав ключицу.

    Россиян в финале нет, зато есть североамериканское доминирование — половина участников из США и Канады.

    Дэвид Уайз

    За медали будут бороться победитель ЧМ-2019 Аарон Бланк, бронзовый призер ЧМ-2021 Бирк Ирвинг, чемпион Сочи и Пхенчхана Дэвид Уайз (все — США), новозеландец Нико Портеус, завоевавший бронзу ОИ-2018 в возрасте 16 лет, канадцы Ноа Боумэн и Брендан Маккей.

    04:30. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Арена Онлайн

    Горные лыжи

    Не обошлось без смешанной дисциплины и в горных лыжах — это параллельный командный слалом с четверкой спортсменов от каждой страны и очными дуэлями на счет.

  • Золото и серебро в фигурном катании
  • 20 фото
  • Вчера

    • Главные фавориты — швейцарцы, завоевавшие четыре года назад в Пхенчхане золото. Россияне Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова, Александр Андриенко и Иван Кузнецов погоняются в 1/8 финала с итальянцами.

    05:00. Горные лыжи. Смешанные команды. Параллельный слалом
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    Лыжные гонки

    Неофициальный титул Короля лыж присуждается спортсменам, которые одержали победы в скиатлоне и марафоне на одном ЧМ или ОИ.

    Пока в истории таких шесть, и год назад на чемпионате мира Александр Большунов был очень близок к тому, чтобы стать седьмым.

    Александр Большунов

    Тогда россиянину помешали Йоханнес Клебо и сломанная палка, теперь же у россиянина есть шанс на реванш, благо золото скиатлона в Пекине Сан Саныч уже добыл.

    Также Россию на 50-километровой дистанции представят Иван Якимушкин, Денис Спицов и Артем Мальцев.

    В отличие от россиян, бьющихся в одиночку, норвежцы могут сделать ставку на командную тактику — тащить Клебо и друг друга до финиша будут Симен Хегстад Крюгер, Шюр Рете и Ханс Кристер Холунн.

    Йоханнес Клебо

    Если Крюгер восстановился после ковида, из-за которого он пропустил все остальные гонки — именно он, а не Клебо, будет главным соперником Большунова.

    09:00. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км (масс-старт). Свободный стиль
    • Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
    • Комментатор: Дмитрий Губерниев

    Керлинг

    В керлинге пришло время делить медали. Мужчины уже определились с бронзовыми призерами, которыми стали канадцы, обыгравшие сборную США.

  • Щербакова, Трусова и Валиева в произвольной программе Олимпиады-2022
  • 45 фото
  • 17/02/2022

    • Теперь пришло время главной награды, за которую поборются серебряные призеры Пхенчхана-2018 шведы, и сборная Великобритании, которая в Корее не сумела пробиться в плей-офф, уступив на тай-бреке швейцарцам.

    09:50. Кёрлинг. Мужчины. Финал. Швеция — Великобритания
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Матч ТВ, Онлайн

    Ну, а девушки сначала разыграют бронзу. За награду сразятся олимпийские чемпионки Пхенчхана и лидеры мирового рейтинга — команда Швеции и занимающие второе место в мировом рейтинге швейцарки.

    15:05. Кёрлинг. Женщины. Матч за 3-е место. Швеция — Швейцария
    • Прямая трансляция: Матч! Игра, Онлайн

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Конькобежный спорт

    Конькобежный масс-старт — дисциплина довольно молодая, но у России уже есть успехи в нем.

    Перешедший из шорт-трека Руслан Захаров привычен к контрактным гонкам, и на его счету есть бронза ЧЕ-2017 в масс-старте, а в этом сезоне он второй в Кубке мира после бельгийца Барта Свингса с двумя подиумами.

    Руслан Захаров

    Вместе с Даниилом Алдошкиным они уже завоевали в Пекине серебро в командной гонке, а теперь они оба попробуют побороться за индивидуальные награды.

    10:00. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    У женщин бегут бронзовая призерка ЧМ-2019 в масс-старте Елизавета Голубева (четвертая в Кубке мира) и Елена Сохрякова.

  • Серебро, три бронзы и хоккей
  • 28 фото
  • 17/02/2022

    • Конкурировать им придется с канадкой Ивани Блонден, итальянкой Франческой Лоллобриджидой и хозяйкой катка Го Дань, не говоря уже про голландок во главе с Ирен Схаутен.

    10:45. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    12:00. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн

    Фигурное катание

    После короткой программы у спортивных пар лидируют хозяева катка Вэньцзинь Суй и Цун Хань, установившие мировой рекорд.

    Но вся борьба впереди: Евгения Тарасова и Владимир Морозов проигрывают китайцам всего 0,16. На счету россиян два серебра и бронза чемпионатов мира и неудача Пхенчхана-2018, где они стали только четвертыми.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов

    Не потеряли шансы на успех и другие российские пары. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов пока лишь третьи с отставанием в 1,65 баллов от китайцев.

    У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского ситуация сложнее — проигрыш третьему месту более 4 баллов, но крест на них ставить рано.

    14:08. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
    • Прямая трансляция: Россия 1, Онлайн
    • Комментатор: Андрей Журанков

    Бобслей

    После первых двух заездов женских двоек россиянки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных идут девятыми, уступая 1,89 секунды лидеру Лауре Нольте из Германии. До подиума тоже далеко — чуть более секунды.

    Надежда Сергеева

    Другая российская пара Анастасия Макарова и Елена Мамедова только 14-е. Если кто и навяжет борьбу Нольте и Деборе Леви, так это другой немецкий экипаж: Мариама Яманка/Александра Бургхардт, но и они отстают почти на секунду.

    15:00. Бобслей. Женщины. Двойки. 3-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Матч ТВ, Онлайн
    16:30. Бобслей. Женщины. Двойки. 4-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Арена, Онлайн

    Мужчины проведут первые два спуска в четверках. Главные фавориты и здесь немецкие бобслеисты.

  • Серебро в коньках и бронза в биатлоне
  • 26 фото
  • 16/02/2022

    • Россию представляют квартеты Ростислав Гайтюкевич/ Михаил Мордасов/Павел Травкин/Алексей Лаптев и Максим Андриянов/Алексей Зайцев/Владислав Жаровцев/Дмитрий Лопин.

    04:30. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн
    06:05. Бобслей. Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
    • Прямая трансляция: Матч! Страна, Онлайн

    Хоккей

    В мужском хоккее неудачники полуфиналов разыграют бронзовые медали. Словаки после сенсационной победы над США не справились с финнами, хоть и оказали достойное сопротивление.

    Отметим, что Словакия еще никогда не брала медали на Играх, а предыдущий шанс упустила в 2010-м в бронзовом матче с финнами.

    Словакия — Финляндия

    Второй полуфинал был еще драматичнее — шведы только по буллитам уступили сборной России. В матче за бронзу они явные фавориты — на групповой стадии они победили словаков со счетом 4:1.

    16:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. Швеция — Словакия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, Live

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет изменяется с каждым днем — следить за ним можно здесь.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 19 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Торонто — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Бонзи — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Остапенко — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.78
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие