Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова— 2-я и Валиева 4-я

Российская фигуристказавоевала золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у неё 255,95 балла

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла

2. Александра Трусова (Россия) — 251,73

3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13

4. Камила Валиева (Россия) — 224,09

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https://www.championat.com/olympicwinter/news-4614253-anna-scherbakova-zavoevala-zoloto-na-olimpiade-2022-trusova-i-valieva-2-ya-i-4-ya.html?utm_source=copypaste

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