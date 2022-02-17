Анна Щербакова завоевала золото на Олимпиаде-2022, Трусова— 2-я и Валиева 4-я

Александра Трусова стала второй и завоевала серебро. У неё 251,73 балла. Камила Валиева допустила два падения в произвольной программе и заняла четвёртое место. На её счету 224,09 балла. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Она заработала 233,13 балла.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95 балла
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (Россия) — 224,09
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https://www.championat.com/olympicwinter/news-4614253-anna-scherbakova-zavoevala-zoloto-na-olimpiade-2022-trusova-i-valieva-2-ya-i-4-ya.html?utm_source=copypaste
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