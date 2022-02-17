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    Анна Щербакова чисто выполнила произвольную программу и обошла Александру Трусову

    Пекин-2022 Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с произвольной программой на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она исполнила чистый прокат и обошла лидировавшую Александру Трусову.

    Анна Щербакова
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    Анна Щербакова

    Следующей выступит россиянка Камила Валиева.

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    Текущее положение

    1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.
    2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.
    3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.
    4. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44.
    5. Ён Ю (Южная Корея) — 213,09.
    6. Алиса Лью (США) — 208,95.
    7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.
    8. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.
    9. Мэрайя Белл (США) — 202,30.
    10. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.

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