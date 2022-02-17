Анна Щербакова чисто выполнила произвольную программу и обошла Александру Трусову

Анна Щербакова Фото: globallookpress.com
Следующей выступит россиянка Камила Валиева.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Женщины
Текущее положение
1. Анна Щербакова (Россия) — 255,95.
2. Александра Трусова (Россия) — 251,73.
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13.
4. Вакаба Хигути (Япония) — 214,44.
5. Ён Ю (Южная Корея) — 213,09.
6. Алиса Лью (США) — 208,95.
7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 206,79.
8. Йелим Ким (Южная Корея) — 202,63.
9. Мэрайя Белл (США) — 202,30.
10. Анастасия Губанова (Грузия) — 200,98.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.