Федотов: Прекрасно знаем возможности Швеции. Постараемся сыграть первым номером

Голкипер сборной России по хоккеювысказался о предстоящем матче противв полуфинале олимпийского турнира в Пекине.

«Матч шведов с канадцами получился не очень зрелищный. Шведы сыграли в свой осторожный дисциплинированный хоккей, как они и умеют.

Мы прекрасно знаем, на что они способны, разберем, посмотрим и постараемся сыграть первым номером. Здесь все хотят играть в доминирующий хоккей, а хорошим командам нельзя давать много свободного пространства.

В хоккее в одну секунду все меняется. На таком турнире каждая команда может сыграть так, как от нее не ожидают. Ты должен играть в свою игру, несмотря ни на что. Неважно, 6:5 ты выигрываешь или 4:0. Главное — результат.

Думаю, будет примерно такой же хоккей, как в матче со шведами на Евротуре. Все будут играть аккуратно, все будут стараться использовать даже небольшие ошибки соперников.

Вальмарк — молодец. Играет раскрепощенно. Думаю, вернулся в шведскую сборную, у него там хорошее взаимопонимание с ребятами. У нас он тоже командный игрок», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля, начало — в 16:10 мск.

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