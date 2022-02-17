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    Фаткулина о забеге на 1000 м: Подумала: гребаный конькобежный спорт. Почему не керлинг?

    Пекин-2022 Коньки Сборная России
    Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

    Ольга Фаткулина
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    Ольга Фаткулина

    Фаткулина заняла всего лишь 13-е место. Победительницей соревнований стала японка Михо Такаги.

    «Проклятия знаменосца не существует, кто вообще это придумал? Давайте реально смотреть на вещи — как можно бежать после болезни, бежала достойно, но не хватило. Было очевидно и предсказуемо. Думала, авось, чудо произойдет, верила, что это может случиться. Как говорят, и ружье незаряженное стреляет. В жизни мне ничего легко не дается, поэтому понимала, просто надо разогнаться и сделать первый круг, а потом помогут мне нечистые силы… Но их, видимо, не существует.

    Последние 300 метров я не помню, перекосило. Самые тяжелые ощущения, будто едешь на велосипеде в гору в соплях в полуобморочном состоянии. Думала только о финишной линии и всё. Но это было очень жестко. Свело дыхание, не проходил воздух, боялась потерять сознание, а потом туловище онемело. Понимала, что мне нужно встать, чтобы отпустило мышцы. Подумала: гребаный конькобежный спорт. Почему не керлинг?», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».

    Фаткулина выступает на Олимпиаде после коронавируса.

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