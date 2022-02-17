Японская конькобежка Такаги выиграла золото ОИ-2022 на дистанции 1000 м, Голикова — четвертая

Такаги победила с новым олимпийским рекордом — 1 минута и 13,19 секунды.
Второе место заняла Ютта Лердам из Нидерландов.
Бронзовую медаль выиграла американка Бриттани Боу.
Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, занявшая четвертое место.
Дарья Качанова стала девятой, а Ольга Фаткулина — 13-й.
Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
Коньки. Женщины. 1 000 м. Финал
1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,19
2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.13,83
3. Бриттани Боу (США) — 1.14,61
5. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1.14,92
6. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.15,11
7. Кими Гетц (США) — 1.15,40
8. Ванесса Херцог (Австрия) — 1.15,644
10. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,65
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.