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    Японская конькобежка Такаги выиграла золото ОИ-2022 на дистанции 1000 м, Голикова — четвертая

    Пекин-2022 Коньки Сборная России Мировые рекорды
    Японская конькобежка Михо Такаги завоевала золотую медаль в соревнованиях на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Пекине.

    Михо Такаги
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    Михо Такаги

    Такаги победила с новым олимпийским рекордом — 1 минута и 13,19 секунды.

    Второе место заняла Ютта Лердам из Нидерландов.

    Бронзовую медаль выиграла американка Бриттани Боу.

    Лучшей из россиянок стала Ангелина Голикова, занявшая четвертое место.

    Дарья Качанова стала девятой, а Ольга Фаткулина — 13-й.

    Олимпийские игры-2022. Пекин (Китай)
    Коньки. Женщины. 1 000 м. Финал

    1. Михо Такаги (Япония) — 1.13,19

    2. Ютта Лердам (Нидерланды) — 1.13,83

    3. Бриттани Боу (США) — 1.14,61

    4. Ангелина Голикова (Россия) — 1.14,71

    5. Антуанетта де Йонг (Нидерланды) — 1.14,92

    6. Ирен Вюст (Нидерланды) — 1.15,11

    7. Кими Гетц (США) — 1.15,40

    8. Ванесса Херцог (Австрия) — 1.15,644

    9. Дарья Качанова (Россия) — 1.15,649

    10. Нао Кодаира (Япония) — 1.15,65

    13. Ольга Фаткулина (Россия) — 1.15,87

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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