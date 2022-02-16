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    Третьяк: Матч с Данией показал, что слабых соперников в хоккее не осталось

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал выход сборной России в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    В четвертьфинале российские хоккеисты одержали победу над Данией (3:1).

    «Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд.

    Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось. Всех поздравляю с выходом в полуфинал», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

    После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник России по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.

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