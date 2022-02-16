Третьяк: Матч с Данией показал, что слабых соперников в хоккее не осталось

Президент ФХРпрокомментировал выход сборной России в полуфинал олимпийского турнира в Пекине.

В четвертьфинале российские хоккеисты одержали победу над Данией (3:1).

«Тяжелая, валидольная победа. Датчане играли второй матч за два дня, но все равно сумели доставить нашей сборной немало проблем. Исход игры был неясен до последних секунд.

Что ж, четвертьфинал показал, что слабых соперников в международном хоккее не осталось. Всех поздравляю с выходом в полуфинал», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

После четвертьфиналов состоится перепосев, после которого и определится соперник России по полуфиналу. Матчи 1/2 финала пройдут 18 февраля.

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