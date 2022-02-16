Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост

Михаил Шашилов Фото: skisport.ru
«Все к спортсменкам. Я уже не работаю», — сказал Шашилов.
Россиянки, как известно, заняли второе место в эстафетной гонке, проиграв сборной Швеции 12 секунд.
Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев призывал уволить Шашилова после неудачных гонок в Пекине.
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