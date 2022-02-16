Старший тренер женской сборной России по биатлону Шашилов покинул свой пост

Старший тренер женской сборной России по биатлонупосле эстафеты на Олимпиаде в Пекине заявил, что больше не работает в национальной команде, сообщает «Спорт-Экспресс».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Михаил Шашилов Фото: skisport.ru

«Все к спортсменкам. Я уже не работаю», — сказал Шашилов.

Россиянки, как известно, заняли второе место в эстафетной гонке, проиграв сборной Швеции 12 секунд.

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев призывал уволить Шашилова после неудачных гонок в Пекине.

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