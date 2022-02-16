Стало известно, кто будет соперником сборной России в полуфинале хоккейного турнира ОИ-2022

Сборнаяпо хоккею сыграет в полуфинале олимпийского турнира в Пекине с победителем пары

Сетка полуфиналов определилась после четвертьфиналов — пары распределились по рейтингу «посева» группового этапа. Лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

В первом полуфинале встретятся сборные Финляндии (вторые в рейтинге «посева») и Словакии (8).

Сборная России третья в рейтинге «посева» после группового турнира, шведы четвертые, а канадцы — пятые.

Матч 1/2 финала олимпийского турнира пройдут 18 февраля.

Напомним, в четвертьфинале сборная России одержала победу над командой Дании (3:1).

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