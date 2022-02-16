Украинская лыжница временно отстранена из-за положительной допинг-пробы

(ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницыиз-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе 34-летней спортсменки, которая была сдана 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор). Допинг-проба .

Таким образом, спортсменка временно не имеет права выступать на соревнованиях. На Играх-2022 Каминская поучаствовала в трех гонках: в спринте она стала 70-й, в гонке с раздельным стартом 79-й и 18-й в эстафетной гонке.

Каминская дебютировала на Кубке мира в 2012 году. Для нее это третьи Олимпийские игры в карьере — до 2018 года спортсменка выступала за Белоруссию.

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