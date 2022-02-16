Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва стал героем матчаПуть Гвардиолы ведет «Манчестер Сити» к победе в Лиге чемпионов
  • 18:46
    • Сборная Швеции по хоккею выбила Канаду и сыграет с Россией в полуфинале ОИ-2022
  • 15:20
    • Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в акробатике на Олимпиаде в Пекине
  • 17:50
    • Кудерметова обыграла 7-ю ракетку мира Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 17:09
    • «Зенит» объявил об аренде защитника «Кайрата» Нуралы Алипа
  • 16:57
    • Президент «Бетиса» высказался об интересе «Барселоны» к Фекиру
    Все новости спорта

    Украинская лыжница временно отстранена из-за положительной допинг-пробы

    Пекин-2022 Допинг Между тем Лыжные гонки
    Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

    Валентина Каминская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентина Каминская

    В допинг-пробе 34-летней спортсменки, которая была сдана 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, обнаружены местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулятор). Допинг-проба .

    Таким образом, спортсменка временно не имеет права выступать на соревнованиях. На Играх-2022 Каминская поучаствовала в трех гонках: в спринте она стала 70-й, в гонке с раздельным стартом 79-й и 18-й в эстафетной гонке.

    Каминская дебютировала на Кубке мира в 2012 году. Для нее это третьи Олимпийские игры в карьере — до 2018 года спортсменка выступала за Белоруссию.

    Вся Олимпиада-2022

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли шансы у «Интера»?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • На «Сан-Сиро» сразу будет весело!
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 6.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Финляндия — Словакия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 07:10
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торонто — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие