Тренер сборной Швеции: Игра с Россией будет упорной, обе команды хорошо играют в обороне

Главный тренер сборной Швецииподелился эмоциями от победы над Канадой (2:0) в четвертьфинале олимпийского турнира и рассказал об ожиданиях перед матчем с Россией.

«Мы сыграли хороший матч, все 60 минут контролировали игру. Мы не позволили сопернику создать моменты, воспользовались своим. Мы знали, что у нас будет шанс забить, что в итоге и получилось.

Полуфинал с Россией? Мы будем играть против очень хорошей команды, против одного из фаворитов турнира. Посмотрим, какой будет игра, думаю, будет упорной, обе команды хорошо играют в обороне.

Сегодня решили, что в воротах будет играть Юханссон. Перед матчем с Финляндией думали, кого ставить, в итоге тогда выбрали Хелльберга (Швеция проиграла в группе 3:4 ОТ — прим. ред.).

Сегодня Ларс сыграл великолепно. Валльмарк забивает в каждом матче, счастлив, что он так много забивает. Он хороший и умный игрок, хорошо играет с шайбой.

Я играл в тройке с Макаровым и Ларионовым. Они были моими кумирами, играть с ними вместе было большой честью для меня. Когда я рос, то они были моими кумирами.

Это было прекрасное время, воспоминания на всю жизнь. Знаю, что Ларионов в Пекине, видел его на трибуне», — передает слова Гарпенлева Sport24.

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