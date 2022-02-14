В ФФККР заверили, что у сборной России останется золото в командном турнире на ОИ-2022

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)прокомментировал решение CAS допустить к личным соревнованиям российскую фигуристку

«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов — всё будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — приводит слова Когана «Чемпионат».

Напомним, 11 февраля стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, взятой РУСАДА 25 декабря на чемпионате России, обнаружен препарат триметазидин. На Валиеву по ходу Олимпиады было наложено временное отстранение, которое спортсменка успешно опротестовала 9 февраля, то есть, после завершения командного турнира, в котором Камила помогла сборной России завоевать золото.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.

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