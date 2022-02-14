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    Быков об 1/4 финала Олимпиады: Нельзя сказать, что России повезло с соперниками

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 команда сыграет с победителем пары Дания — Латвия.

    Вячеслав Быков
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    Вячеслав Быков

    Дания сыграет с Латвией в квалификации.

    «Когда пройдем кого-то из пары Дания — Латвия, тогда можно будет сказать, что нам повезло. Датчане убрали чехов в первом матче.

    Латвия — всегда яростный соперник. Для них это принципиальный матч, почти дерби. У них тренер Витолиньш, а он работал с нашей сборной.

    Наверняка он консультируется с другим тренером, который работал с нашей командой. Так что будет непросто.

    Нельзя сказать, что нам повезло. Нужно отнестись со всей ответственностью к любому из соперников.

    Четвертьфинал — один из самых напряженных и сложных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом. Нужно подойти очень серьезно. Тренерский штаб это понимает.

    Сейчас у тренеров достаточно времени, чтобы проанализировать соперников, разобрать их по полочкам, выбрать план на игру.

    У Дании тренер строит игру, которую очень тяжело пройти. Его команды показывают вязкий хоккей. Мы это на себе испытали», — сказал Быков «Чемпионату».

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