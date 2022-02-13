Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр БольшуновЛыжники бегут за историческим золотом. Анонс событий на Олимпиаде-2022 13 февраля
  • 02:01
    • «Атлетико» в меньшинстве вырвал победу у «Хетафе»
  • 05:59
    • Валиева вышла на тренировку перед личными соревнованиями на ОИ-2022
  • 22:25
    • Хет-трик Стерлинга помог «Ман Сити» разгромить «Норвич»
  • 22:13
    • «Челси» — победитель клубного чемпионата мира-2022
  • 21:55
    • «Наполи» поделил очки с «Миланом»
    Все новости спорта

    Стали известны стартовые номера российских фигуристок в короткой программе ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Стали известны стартовые номера, под которыми выступят российские фигуристки в короткой программе личного турнира Олимпиады-2022.

    Камила Валиева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Камила Валиева

    Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова — 28-я, Анна Щербакова — 29-я.

    Девушки представят короткую программу 15 февраля, произвольную — 17 февраля.

    Напомним, что Валиева выиграла в составе сборной России командный турнир Олимпийских игр, но теперь может быть отстранена от личных соревнований из-за положительного допинг-теста, который она сдавала еще в декабре.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» победит в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Уверенная виктория «Милана»?
  • «Милан» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Монегаски легко одолеют «Лорьян»
  • «Монако» — «Лорьян». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.80
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аталанта — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Монако — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лестер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Цинциннати Бенгалс — Лос-Анджелес Рэмс
  • Прочие
  • Завтра в 02:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие