Стали известны стартовые номера российских фигуристок в короткой программе ОИ-2022

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
Камила Валиева выступит под 26-м номером, Александра Трусова — 28-я, Анна Щербакова — 29-я.
Девушки представят короткую программу 15 февраля, произвольную — 17 февраля.
Напомним, что Валиева выиграла в составе сборной России командный турнир Олимпийских игр, но теперь может быть отстранена от личных соревнований из-за положительного допинг-теста, который она сдавала еще в декабре.
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