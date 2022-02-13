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    В CAS рассказали, сколько продлится заседание по делу Валиевой

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    Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Матье Риб рассказал о продолжительности заседания по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Напомним, что 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования опубликовало релиз, в котором говорится, что в допинг-пробе спортсменки, датированной 25 декабря, было найдено запрещенное вещество — триметазидин.

    «Это может быть долгая ночь. У нас много сторон в этом споре, их представляют адвокаты. Все адвокаты будут общаться в режиме видеоконференции.

    Спортсменка будет в сети и даст показания в онлайн-формате. Мы можем ожидать, что это будет долгая ночь. После встречи мы сообщим СМИ, когда объявим окончательное решение.

    Это будет завтра днем, но в какое именно время, мы пока точно не знаем», — приводит Reuters слова Риба.

    Добавим, что РУСАДА сняло отстранение фигуристки 9 февраля. Однако Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство оспорили данное решение.

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