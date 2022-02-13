Швейцарец Одерматт стал чемпионом Олимпиады в гигантском слаломе

Одерматт показал лучшее время по итогам двух попыток — 2 минуты 9,35 секунды.
Второе место занял словенец Жан Кранец. Бронзову медаль выиграл француз Матье Фэвр.
Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов завершили выступление после первой попытки.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Мужчины. Гигантский слалом
1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35
2. Жан Кранец (Словения) — 2.09,54
3. Матье Фэвр (Франция) — 2.10,69
4. Ривер Радамус (США) — 2.10,95
5. Тибо Фавро (Франция) — 2.11,04
5. Алексис Пентюро (Франция) — 2.11,04
7. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.11,20
8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.11,25
9. Йоан Верду (Андорра) — 2.11,28
10. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.12,09
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