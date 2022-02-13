Швейцарец Одерматт стал чемпионом Олимпиады в гигантском слаломе

Швейцарецвыиграл золотую медаль Олимпиады в гигантском слаломе.

Одерматт показал лучшее время по итогам двух попыток — 2 минуты 9,35 секунды.

Второе место занял словенец Жан Кранец. Бронзову медаль выиграл француз Матье Фэвр.

Россияне Александр Андриенко и Иван Кузнецов завершили выступление после первой попытки.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай

Мужчины. Гигантский слалом

1. Марко Одерматт (Швейцария) — 2.09,35

2. Жан Кранец (Словения) — 2.09,54

3. Матье Фэвр (Франция) — 2.10,69

4. Ривер Радамус (США) — 2.10,95

5. Тибо Фавро (Франция) — 2.11,04

5. Алексис Пентюро (Франция) — 2.11,04

7. Джино Кавицель (Швейцария) — 2.11,20

8. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) — 2.11,25

9. Йоан Верду (Андорра) — 2.11,28

10. Филип Зубчич (Хорватия) — 2.12,09

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