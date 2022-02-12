Жамнов: Матч с Чехией для нас был принципиален

Главный тренер сборной Россииподелился впечатлениями от матча с Чехией (5:6 ОТ) на олимпийском турнире в Пекине.

«Этот матч для нас был принципиален. Нам нужно было проявить себя в зоне атаки — контролировать шайбу, лезть на ворота.

До этого матча у нас было много бросков, но у нас никогда не было траффика перед воротами. Сейчас, если посмотреть всю игру, ребята лезли и были голодны до шайбы.

Те спорные шайбы, которые в итоге привели к заброшенным шайбам, мы выигрывали. И надо отдать должное всем игрокам, что они не опустили руки когда счет стал 2:4.

На таких турнирах и против таких команд очень тяжело столько времени играть в меньшинстве. Это сбивает игровой темп — у нас есть определенные спецбригады, которые играют в меньшинстве, и получается, что одни сидят, а другие играют.

Будет три дня паузы. Для кого-то они скажутся позитивно. Думаю, что эти три дня мы используем, чтобы ребята отдохнули. Плюс есть возможность подкорректировать нюансы, чтобы не было проблем.

Не думаю о том, кто будет соперником. Я же только после игры. Я не знаю, кто будет соперником», — передает слова Жамнова Sport24.

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