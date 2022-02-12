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    Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок

    Пекин-2022 Лыжные гонки
    Российская лыжница Вероника Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.

    Вероника Степанова
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    Вероника Степанова

    Степанова в составе сборной России (Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина) выиграла эстафету на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

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    • Вероника стала чемпионкой в 21 год и 39 дней. Степанова превзошла достижение соотечественницы трёхкратной победительницы Игр Юлии Чепаловой, которая завоевала золото Олимпиады-1998 на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.

    Отметим, что самым молодым олимпийским чемпионом в мужских лыжных гонках остаётся норвежец Йоханнес Клебо. На Играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) он завоевал золото в спринтерской гонке в возрасте 21 года и 114 дней.

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