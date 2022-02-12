Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете

Женская сборнаявыиграла лыжную эстафету 4х5 км на Олимпиаде в Пекине.

Золотые медали завоевали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Российские лыжницы завоевали золотую медаль в женской эстафете впервые с 2006 года.

Второе место заняла команда Германии. Бронзовые награды выиграли шведские лыжницы.

Сборная Норвегии финишировала пятой.

Лыжные гонки. Женщины.

Эстафета, 4х5 км. Олимпийские игры. Пекин, Китай

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53.41,0

2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53.59,2

3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54.01,7

4. Финляндия (Анна Кюлленен, Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 54.02,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага) — 54.09,8

6. США (Хайли Суирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джессика Диггинс) — 55.09,2

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