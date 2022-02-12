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    Источник: Во время сборов ученицам Тутберидзе давали таблетки, а что именно в них — не говорили

    Пекин-2022 Допинг Скандалы Между тем Фигурное катание Сборная России
    Немецкое издание Sportschau связывает положительный допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой с появлением в группе Этери Тутберидзе врача Филиппа Шветского, ранее отбывавшего наказание за нарушение антидопинговых правил.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Перед Играми-2008 доктор был замешан в допинговом скандале с российскими гребцами и, чтобы сократить им срок дисквалификации, взял вину на себя.

    Рядом с Валиевой Шветского впервые заметили в октябре — врач, работающий в Федерации фигурного катания на коньках России, присоединился к группе Тутберидзе на сборах перед сезоном.

    «Российские источники, близкие к национальной федерации фигурного катания, сообщили, что на тренировочных сборах под руководством Тутберидзе спортсменам выдавали таблетницы, якобы содержащие витаминные добавки.

    Однако ученицам Тутберидзе не говорили, что именно находится в таблетках.

    Всё это напоминает происходившее в фигурном катании в ГДР. Там также якобы давали витаминные препараты. Но позже было доказано, что зачастую это были анаболические стероиды», — пишет Sportschau.

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