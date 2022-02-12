Хоккей, мужчины, Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

Российская сборная уже провела в Пекине два матча. Сначала была обыграна Швейцария 1:0, следом Дания 2:0.
Специалистов и болельщиков, тем не менее, такие победы не сильно радуют: соперники были объективно слабее, а победы над ними были одержаны с огромным трудом. Более того, у сборной России очень плохая реализация большинства: 0 шайб за 10 минут.
Команда Жамнова уже вышла в 1/4 финала, потому большого турнирного значения матч для нее иметь не будет. А вот для чехов — да.
Онлайн-трансляцию встречи проведёт и LiveSport.Ru. Кроме того, эксперты сайта дали прогноз на предстоящий матч.
Прямую трансляцию матча Россия — Чехия смотрите на канале «Россия 1». Комментировать игру будут Владимир Стогниенко и Андрей Николишин. Начало — в 16:10 мск.
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