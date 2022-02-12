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    Хоккей, мужчины, Россия — Чехия на Олимпиаде-2022: где смотреть онлайн

    Пекин-2022 Хоккей Сборная России
    Мужская сборная России по хоккею сыграет третий матч на Олимпиаде-2022 12 февраля в 16:10 по Москве. Соперник — сборная Чехии.

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    Российская сборная уже провела в Пекине два матча. Сначала была обыграна Швейцария 1:0, следом Дания 2:0.

    Специалистов и болельщиков, тем не менее, такие победы не сильно радуют: соперники были объективно слабее, а победы над ними были одержаны с огромным трудом. Более того, у сборной России очень плохая реализация большинства: 0 шайб за 10 минут.

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    • Команда Жамнова уже вышла в 1/4 финала, потому большого турнирного значения матч для нее иметь не будет. А вот для чехов — да.

    Онлайн-трансляцию встречи проведёт и LiveSport.Ru. Кроме того, эксперты сайта дали прогноз на предстоящий матч.

    Прямую трансляцию матча Россия — Чехия смотрите на канале «Россия 1». Комментировать игру будут Владимир Стогниенко и Андрей Николишин. Начало — в 16:10 мск.

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

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