ВАДА подаст апелляцию в CAS на решение снять временное отстранение с Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с отменой решения по временному отстранению российской фигуристкиот участия в ОИ. Ранее ее допинг-проба показала положительный результат.

Ранее спортсменку отстранили от участия в соревнованиях, однако она подала апелляцию. 9 февраля состоялось слушание по ее делу и решение было принято в пользу россиянки. Она смогла продолжить выступление.

Международный союз конькобежцев (ISU) также намерен подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением по ситуации с Камилой Валиевой.

Напомним, что в допинг-пробе фигуристки был найден «триметазидин», относящийся к классу S4.4, запрещенного списка ВАДА с 2021 года.

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