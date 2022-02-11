Валиевой официально разрешили продолжить выступление на ОИ-2022

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило , что образец, взятый у российской фигуристки25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх», — говорится в заявлении.

Решение же по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет ISU после полного рассмотрение дела Валиевой.

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