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    Валиевой официально разрешили продолжить выступление на ОИ-2022

    Пекин-2022 Сборная России Фигурное катание
    Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что образец, взятый у российской фигуристки Камилы Валиевой 25 декабря 2021 года, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.

    «Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх», — говорится в заявлении.

    Решение же по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет ISU после полного рассмотрение дела Валиевой.

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