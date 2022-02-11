Валиевой официально разрешили продолжить выступление на ОИ-2022

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
8 февраля спортсменка была временно отстранена от соревнований РУСАДА, однако подала апелляцию. 9 февраля временное отстранение было снято Дисциплинарным комитетом РУСАДА.
«Спортсменка опротестовала временное отстранение, 9 февраля РУСАДА приняло решение его снять, таким образом, спортсменке разрешено продолжить участие в Олимпийских играх», — говорится в заявлении.
Решение же по окончательным результатам командного турнира фигуристов примет ISU после полного рассмотрение дела Валиевой.
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