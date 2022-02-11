Российские шорт-трекистки не смогли пройти в полуфинал на дистанции 1000 м

Российская команда шорт-трекисток в составене смогла выйти в полуфинал Олимпиады на дистанции 1000 м.

В рамках четвертьфинального забега Ефременкова финишировала третьей, а Вострикова — четвертой.

Полуфиналы запланированы на 14:55 по мск, финал пройдет в 15:37 мск.

Шорт-трек. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022. Женщины. 1 000 м. Вторая 1/4 финала 1. Ли Ю Бин (Корея) — 1.29,120

2. Мааме Бини (США) — 1.29,225

3. Екатерина Ефременкова (Россия) — 1.29,434

4. Анна Вострикова (Россия) — 1.30,021

5. Наталья Малишевска (Польша) — 1.48,908

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