Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине

Мужская сборнаяпо хоккею одержала победу над командой Дании во втором матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Российские хоккеисты победили со счетом 2:0.

На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, за пять секунд до конца встречи Кирилл Семенов забросил в пустые ворота. Вратарь Иван Федотов отразил 16 бросков.

Напомним, что в своем первом матче на Играх в Пекине сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Датчане на старте Олимпиады победили команду Чехии — 2:1.

Хоккей Олимпийские игры-2022 Группа B Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2Вратари: Дихов (58:08 — 59:54) — ФедотовШтраф: 10-2Броски: Дихов (58:08 — 59:54) — Федотов

Сборная России лидирует в группе, набрав шесть очков в двух матчах, датчане (три очка в двух играх) идут вторыми. Позже в пятницу между собой сыграют сборные Чехии и Швейцарии, не набравшие очков. 12 февраля российская команда сыграет с чехами, швейцарцы — с датчанами.

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