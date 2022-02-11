Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине

Российские хоккеисты победили со счетом 2:0.
На 29-й минуте отличился Павел Карнаухов, за пять секунд до конца встречи Кирилл Семенов забросил в пустые ворота. Вратарь Иван Федотов отразил 16 бросков.
Напомним, что в своем первом матче на Играх в Пекине сборная России обыграла Швейцарию со счетом 1:0. Датчане на старте Олимпиады победили команду Чехии — 2:1.
Сборная России лидирует в группе, набрав шесть очков в двух матчах, датчане (три очка в двух играх) идут вторыми. Позже в пятницу между собой сыграют сборные Чехии и Швейцарии, не набравшие очков. 12 февраля российская команда сыграет с чехами, швейцарцы — с датчанами.
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