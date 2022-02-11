Резцова: Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой

Российская биатлонисткапрокомментировала свое шестое место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.

«Я стараюсь никогда не унывать. Если бы не промахи — отвратительная фраза. Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. К сожалению, промахи есть, и я пока никуда не могу деться от этого.

Каждый день я говорю сама себе, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному, один день я делаю одну ошибку, в другой — другую. Пытаюсь исправить одну ошибку, это приводит к другим. Пока не знаю, как собрать все вместе, и от этого еще сильнее злость.

Давайте так: топ-6 на Олимпиаде — это круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше, а я-то могу. Больше расстройство, чем удовлетворение.

У меня уже точно нет таких мыслей, что выхожу на старт на Олимпиаде, но разумеется, я волнуюсь. И перед этапами Кубка мира волнуюсь, и здесь перед каждой гонкой волнуюсь. Но я адекватно волнуюсь. Я полностью сконцентрирована, я знаю, как мне отвлечься, что мне нужно сделать, продумываю каждый свой шаг. Выхожу с боевым настроем», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

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