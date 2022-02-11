Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Никишин в матче со Швейцарией Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
  • 14:17
    • Чехи обыграли Швейцарию в серии буллитов, Россия досрочно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира
  • 13:00
    • Норвежка Ройселанд выиграла золото в спринте на Олимпиаде в Пекине
  • 12:57
    • Швед ван дер Пул с мировым рекордом выиграл забег на 10 000 м на ОИ-2022, Румянцев — пятый
  • 11:15
    • Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем
  • 09:22
    • Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине
    Все новости спорта

    Резцова: Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое шестое место в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Кристина Резцова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристина Резцова

    «Я стараюсь никогда не унывать. Если бы не промахи — отвратительная фраза. Если бы не промахи, я бы уже несколько раз стала олимпийской чемпионкой. К сожалению, промахи есть, и я пока никуда не могу деться от этого.

    Каждый день я говорю сама себе, что это не моя стрельба. Причем каждый день по-разному, один день я делаю одну ошибку, в другой — другую. Пытаюсь исправить одну ошибку, это приводит к другим. Пока не знаю, как собрать все вместе, и от этого еще сильнее злость.

  • Губерниев обвинил тренера сборной России в неготовности биатлонисток к Олимпиаде
  • Читайте по теме

    • Давайте так: топ-6 на Олимпиаде — это круто. Но это круто, когда ты не можешь быть выше, а я-то могу. Больше расстройство, чем удовлетворение.

    У меня уже точно нет таких мыслей, что выхожу на старт на Олимпиаде, но разумеется, я волнуюсь. И перед этапами Кубка мира волнуюсь, и здесь перед каждой гонкой волнуюсь. Но я адекватно волнуюсь. Я полностью сконцентрирована, я знаю, как мне отвлечься, что мне нужно сделать, продумываю каждый свой шаг. Выхожу с боевым настроем», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие