Норвежка Ройселанд выиграла золото в спринте на Олимпиаде в Пекине

Норвежская биатлонистказавоевала золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км на Олимпиаде в Пекине.

Ройселанд преодолела дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Бронзовую медаль выиграла итальянка Доротея Вирер.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая шестой результат с двумя промахами.

Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай) Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км

1. Марте Ройселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30,9 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — +37,2 (0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47,3 (0)

5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.00,2 (0)

6. Кристина Резцова (Россия) — +01.05,0 (2)

7. Анна Магнуссон (Швеция) — +01.05,9 (0)

8. Юлия Джима (Украина) — +01.07,5 (1)

9. Анаис Бескон (Франция) — +01.08,8 (1)

10. Алина Стремоус (Молдавия) — +01.15,2 (0)...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.27,5 (2)

20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.39,4 (1)

Олимпиада-2022 онлайн

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.