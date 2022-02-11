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    Норвежка Ройселанд выиграла золото в спринте на Олимпиаде в Пекине

    Пекин-2022 Биатлон Сборная России
    Норвежская биатлонистка Марте Ройселанд завоевала золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км на Олимпиаде в Пекине.

    Марте Ройселанд
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    Марте Ройселанд

    Ройселанд преодолела дистанцию за 20 минут 44,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

    Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Бронзовую медаль выиграла итальянка Доротея Вирер.

    Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, показавшая шестой результат с двумя промахами.

    Олимпийские игры-2022. Чжанцзякоу (Китай)

    Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км

    1. Марте Ройселанд (Норвегия) — 20.44,3 (0)
    2. Эльвира Эберг (Швеция) — +30,9 (0)
    3. Доротея Вирер (Италия) — +37,2 (0)
    4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +47,3 (0)
    5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.00,2 (0)
    6. Кристина Резцова (Россия) — +01.05,0 (2)
    7. Анна Магнуссон (Швеция) — +01.05,9 (0)
    8. Юлия Джима (Украина) — +01.07,5 (1)
    9. Анаис Бескон (Франция) — +01.08,8 (1)
    10. Алина Стремоус (Молдавия) — +01.15,2 (0)...
    13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +01.27,5 (2)
    20. Ирина Казакевич (Россия) — +01.39,4 (1)

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