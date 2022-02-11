Губерниев обвинил тренера сборной России в неготовности биатлонисток к Олимпиаде

Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла шестое место.
«Подопечные Шашилова (Михаил Шашилов, тренер женской сборной России — прим.) подошли к первой части Олимпиады неготовыми. Это очевидно! Даже Нигматуллина сумела быть по скорости неплохой.
Как нужно было тренировать Миронову, чтобы она так расклеилась? Я за нее очень переживаю! Она полностью тренировалась по плану Шашилова.
Я не знаю, что делать, чтобы мы воспряли в эстафете. Да, будет борьба, но, скорее, вопреки. Если кто-то ошибется.
Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».
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