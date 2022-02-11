Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Пекин-2022
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Никишин в матче со Швейцарией Дожали цепких датчан. Россия добыла вторую подряд победу на Олимпиаде
  • 13:00
    • Норвежка Ройселанд выиграла золото в спринте на Олимпиаде в Пекине
  • 12:57
    • Швед ван дер Пул с мировым рекордом выиграл забег на 10 000 м на ОИ-2022, Румянцев — пятый
  • 11:15
    • Большунов выиграл серебро Олимпиады в гонке классическим стилем
  • 09:22
    • Мужская сборная России по хоккею выиграла у Дании на ОИ в Пекине
  • 08:37
    • ISU обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой от Олимпиады
    Все новости спорта

    Губерниев обвинил тренера сборной России в неготовности биатлонисток к Олимпиаде

    Пекин-2022 Сборная России Биатлон
    Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что его разочаровало выступление российских биатлонисток в спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.

    Дмитрий Губерниев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Губерниев

    Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла шестое место.

    «Подопечные Шашилова (Михаил Шашилов, тренер женской сборной России — прим.) подошли к первой части Олимпиады неготовыми. Это очевидно! Даже Нигматуллина сумела быть по скорости неплохой.

    Как нужно было тренировать Миронову, чтобы она так расклеилась? Я за нее очень переживаю! Она полностью тренировалась по плану Шашилова.

    Я не знаю, что делать, чтобы мы воспряли в эстафете. Да, будет борьба, но, скорее, вопреки. Если кто-то ошибется.

    Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

    Олимпиада-2022 онлайн

    Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» потеряет очки в матче с «Ренном»?
  • «ПСЖ» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Кельна»?
  • «Лейпциг» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • «Севилья» прервет серию ничьих уверенной победой
  • «Севилья» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.21
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лейпциг — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Севилья — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вильярреал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Пекин-2022
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    02, ср.03, чт.04, пт.05, сб.06, вс.07, пн.08, вт.09, ср.10, чт.11, пт.12, сб.13, вс.14, пн.15, вт.16, ср.17, чт.18, пт.19, сб.20, вс.
    Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие