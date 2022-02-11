Чехи обыграли Швейцарию в серии буллитов, Россия досрочно вышла в четвертьфинал олимпийского турнира

Сборнаяодержала победу над командойво втором туре группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу чехов.

В основное время в составе сборной Чехии отличился Иржи Смейкал, у швейцарцев — Гаэтан Хас.

В серии послематчевых буллитов решающим стал точный бросок чешского форварда Давида Крейчи.

Благодаря этому результату сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине. Команда Алексея Жамнова после двух побед в основное время стала недосягаемой для соперников по группе.

В заключительном матче группового этапа Чехия сыграет с Россией, а Швейцария встретится с Данией. Обе игры пройдут 12 февраля, начало — в 16:10 мск.

Положение в группе B после двух туров:

1. Россия — 6 очков

2. Дания — 3

3. Чехия — 2

4. Швейцария — 1

По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

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