Сборная США забросила 8 шайб команде Китая на Олимпиаде

разгромила(8:0) в матче 1-го тура группового этапа Олимпиады в Пекине.

В составе победителей хет-трик оформил Шон Фаррелл, еще по одной шайбе забросили Брендан Бриссон, Ноа Кейтс, Брайан О’Нилл, Бен Майерс и Мэттью Беньерс.

Хоккей. Олимпийские игры-2022. Группа A США — Китай — 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) Голы: Бриссон — 1 (бол., Низ), 10:38 — 1:0. Кэйтс — 1 (Фаррелл, Майерс), 25:32 — 2:0. О`Нилл — 1 (Миле, Фэйбер), 31:13 — 3:0. Фаррелл — 1 (Абруццезе), 38:07 — 4:0. Фаррелл — 2 (Кэмпфер, Майерс), 41:06 — 5:0. Майерс — 1 (Фаррелл), 50:19 — 6:0. Майерс — 2 (Абруццезе, Купер), 52:00 — 7:0. Фаррелл — 3 (бол., Абруццезе, Хеллесон), 58:27 — 8:0Вратари: Коммессо — СмитБроски: 55 (16+17+22) — 29 (11+6+12)Штраф: 8 — 8

Сборная США набрала три очка и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Китайская команда с нуля баллами занимает четвертую позицию.

В следующей встрече США 12 февраля сыграет со сборной Канады, а Китай — с командой Германии.

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