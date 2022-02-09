Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал победу в стартовой игре Олимпиады

Главный тренер мужской сборной России по хоккеюпрокомментировал победу в стартовом матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Швейцарии (1:0).

«Какие эмоции от игры? Тяжёлый матч. Ребята молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть восемь минут в меньшинстве. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции, плюс присутствовало волнение. У нас давно не было ни одного товарищеского матча, это сказывалось.

Хочется, чтобы в концовке наши нападающие концентрировались на броске, а не на поиске лишнего паса», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, сегодня, 9 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл стартовый матч мужского хоккейного турнира между сборными России и Швейцарии. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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