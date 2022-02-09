Сборная России начала олимпийский турнир с победы над Швейцарией

Игра завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу российской команды.
Автором единственного гола стал Антон Слепышев. Форвард сборной России отличился за три секунды до завершения первого периода.
Интересно, что швейцарцы превзошли россиян по количеству бросков в створ — 33 против 30.
Ворота России в этой игре защищал Иван Федотов.
В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет с командой Дании.
По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.
Следить за всеми соревнованиями Олимпиады-2022 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета обновляется в режиме реального времени. Ежедневно — подробные итоги и анонсы соревнований, фотогалереи главных стартов Пекина-2022.