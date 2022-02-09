Сборная России начала олимпийский турнир с победы над Швейцарией

Сборнаяпо хоккею одержала победу над командойв стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Игра завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу российской команды.

Автором единственного гола стал Антон Слепышев. Форвард сборной России отличился за три секунды до завершения первого периода.

Интересно, что швейцарцы превзошли россиян по количеству бросков в створ — 33 против 30.

Ворота России в этой игре защищал Иван Федотов.

В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет с командой Дании.

По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

Олимпийские игры-2022. Хоккей Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0Вратари: Федотов — Берра (59:27)Штраф: 14 — 10Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11)

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