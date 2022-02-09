Михайлов оценил игру сборной России в матче против Швейцарии

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал победу сборнойнад(1:0) в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

Единственную шайбу в ворота швейцарцев за три секунды до завершения первого периода забросил Антон Слепышев.

«Сложные матч? А вы хотите, чтобы первая игра была не сложная? Это стартовый матч, да, был сложным, стартовал хоккейный турнир на Олимпийских играх.

Наши ребята играли достаточно уверенно, матч всегда состоит из каких-то ошибок. Они были, но не повлияли на ход встречи. Пожелаем добиваться результата.

Немного построже играть в обороне, нападающие создали много моментов, тоже не забили», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет с командой Дании.

По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

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