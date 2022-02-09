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    Михайлов оценил игру сборной России в матче против Швейцарии

    Пекин-2022 Сборная России Хоккей
    Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу сборной России над Швейцарией (1:0) в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира в Пекине.

    Борис Михайлов
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    Борис Михайлов

    Единственную шайбу в ворота швейцарцев за три секунды до завершения первого периода забросил Антон Слепышев.

    «Сложные матч? А вы хотите, чтобы первая игра была не сложная? Это стартовый матч, да, был сложным, стартовал хоккейный турнир на Олимпийских играх.

    Наши ребята играли достаточно уверенно, матч всегда состоит из каких-то ошибок. Они были, но не повлияли на ход встречи. Пожелаем добиваться результата.

    Немного построже играть в обороне, нападающие создали много моментов, тоже не забили», — приводит слова Михайлова «Чемпионат».

    В следующем матче, который состоится 11 февраля, сборная России сыграет с командой Дании.

    По итогам группового этапа не вылетит ни одна из 12 сборных. Победители каждой из трех групп и лучшая команда из занявших вторые места сразу выйдут в четвертьфинал, остальные сыграют в предварительном раунде плей-офф.

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