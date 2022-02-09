Стало известно, почему Кондратюк пропустил тренировку в среду

Светлана Соколовская, тренер, рассказала, почему российский фигурист не вышел на тренировку в четверг.

Ранее сообщалось, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за сомнительного допинг-теста у российского фигуриста. В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

«У Марка был выходной, поэтому он пропустил тренировку. Всё нормально. К произвольной программе мы готовы», — приводит слова Соколовской «Матч ТВ».

Американская журналистка Кристин Бреннан позже намекнула, что сомнительный допинг-тест мог сдать Кондратюк.

Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

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