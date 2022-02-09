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    Американская журналистка: Мой источник интересуется, почему Кондратюк сегодня пропустил тренировку

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России Допинг
    Американская журналистка Кристин Бреннан с удивлением высказалась о том, что четверо российских фигуристов пропустили тренировку на Олимпиаде в Пекине.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    Ранее сообщалось, что результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине могут пересмотреть из-за сомнительного допинг-теста у российского фигуриста. В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

    «Четверо россиян, которые участвовали в командных соревнованиях, сегодня пропустили тренировку.

    Как мне сообщают, это были Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

    Один из моих источников интересуется вопросом, почему сегодня не тренировался Кондратюк. Завтра у него произвольная программа. То, что тренировку пропустили остальные, логично, потому что у них соревнования будут позднее», — написала Бреннан в своем твиттере.

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    • Напомним, сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании.

    Второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

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