Тарасова оценила выступление российских фигуристов в короткой программе на ОИ-2022

Заслуженный тренер СССРпрокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян был Евгений Семененко, показавший седьмой результат — 95,76 балла. Марк Кондратюк (86,11) занял 15-ю строчку, а Андрей Мозалев (77,05) — 23-ю.

«Наши хорошо откатали! Не без ошибок, но хорошо. Мы не ехали за первым местом в мужском одиночном. Седьмое место? Прекрасно! Это только начало. Они молодые, все впереди», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

После короткой программы лидирует Нэйтан Чен. Американец получил за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

Произвольную программу спортсмены покажут 10 февраля.

За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.