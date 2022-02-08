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    Тарасова оценила выступление российских фигуристов в короткой программе на ОИ-2022

    Пекин-2022 Фигурное катание Сборная России
    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты российских фигуристов в короткой программе на Олимпиаде в Пекине.

    Татьяна Тарасова
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    Татьяна Тарасова

    Лучшим из россиян был Евгений Семененко, показавший седьмой результат — 95,76 балла. Марк Кондратюк (86,11) занял 15-ю строчку, а Андрей Мозалев (77,05) — 23-ю.

    «Наши хорошо откатали! Не без ошибок, но хорошо. Мы не ехали за первым местом в мужском одиночном. Седьмое место? Прекрасно! Это только начало. Они молодые, все впереди», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

    После короткой программы лидирует Нэйтан Чен. Американец получил за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

    Произвольную программу спортсмены покажут 10 февраля.

    За ходом всех соревнований можно следить в онлайне Пекина-2022 на LiveSport.Ru. Медальный зачет уже вовсю пополняется — следить за ним можно здесь.

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